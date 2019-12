Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Ile’ alle porte e non tutti potranno cenare o mangiare insieme alle proprie famiglie, con i propri cari o festeggiare. Per questo la Regioneha stanziato 350mila euro per i distretti sanitari regionali. Fondi che serviranno a donare 17.481caldi durante le festivita’ o pacchi alimentari a chi, a causa delle difficolta’ che la vita a volte ci mette di fronte, sono in difficolta’. Un piccolo gesto, significativo, per far sentire a chi oggi purtroppo e’ in una posizione di fragilita’ che non e’ solo e per regalare loro un piccolo momento di serenita’. Negli ultimi anni e’ stata soprattutto la fascia delleanziane sole e con una pensione sociale a essere colpita dalla crisi economica generalizzata. Donne e uomini che spesso vivono in rene a quelle zone marginali del territorio ...

romadailynews : Califano: a #Natale nel Lazio per persone in difficoltà ci saranno 17.481 pasti: #Roma… -