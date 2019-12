Bimbi stranieri esclusi dalle mense a Lodi | una mostra “per non dimenticare chi ha saputo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È passato un anno da quando il Tribunale civile di Milano ha condannato il Comune diper la sua condotta discriminatoria verso i bambiniche chiedevano l’iscrizione al servizio di mensa scolastica. E ora le battaglie delle associazioni che si sono battute per fare in modo che la giunta cancellasse le modifiche al regolamento che rendevano più difficile ai cittadini extra-comunitari accedere ai servizi agevolati, come la mensa scolastica appunto, diventano immagini esposte nellafotografica “Quando l’ingiustizia bussa alla porta. 100 giorni di mobilitazione per i bambini di”. Lasarà inaugurata il 13 dicembre alle 18 allo spazio espositivo in corso Roma 139 aalla presenza del giornalista e fotoreporter Ugo Borga e l’editore Riccardo Cavallero. A curare l’esposizione è il Coordinamento Uguali Doveri: “La ...

