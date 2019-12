Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La fiction Mediaset ci riprova, dalla commedia. Mentre i titoli in onda (leggasi Oltre la soglia ed Il Processo) faticano a conquistare il pubblico, negli uffici diretti da Daniele Cesarano si pensa già al futuro. Sono iniziate ieri, infatti, ledidi-La, versione televisiva, appunto, dell'omonimo film di Paolo Genovese, successo al botteghino di cinque anni fa.Un progetto lungamente gestito, che inizia ora a vedere la luce. Ladidiseguirà lo stesso percorso fatto da un altro film di Genovese diventatotv, ovvero Immaturi: la fiction prenderà la trama della pellicola e l'adatterà al piccolo schermo, cambiando cast ed aggiungendo, dove necessario, nuovi personaggi e storyline.di- La, viapubblicato su TVBlog.it 11 dicembre 2019 17:22.

tvblogit : Tutta colpa di Freud - La serie, via alle riprese - MariangelaErcu3 : RT @luciano15404543: Purtroppo io capisco la situazione loro si sono trovati con questa patata bollente e purtroppo viene difficile uscirne… - Sombrerosss : A natale faremo il cenone insieme ai parenti, non succedeva da 10 anni forse, e niente io non voglio farlo, è tutta… -