Storie di donne | di ricerca e di fisica applicata | l’altro volto della fisica

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sensibilizzare le giovani generazioni ai temiparità di genere e dell’integrazione nella. È questo l’obiettivo del concorso per scuole “di, die di” bandito dall’INFN Istituto Nazionale diNucleare e dall’IRPPS Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, partner del network europeo “GENERA – Gender Equality Network in the European Research Area”. Il concorso è ria studenti di scuole superiori di secondo grado, a cui si chiede di realizzare un elaborato video che racconti leditrici che lavorano nel campo. Gli studenti avranno tempo fino al 28 febbraio 2020 per iscriversi al concorso, e fino al 31 marzo per inviare il proprio elaborato, che sarà valutato da una commissione di esperti. La commissione selezionerà quindi ...

