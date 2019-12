Salvini apre le porte ai senatori M5s in uscita

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un governo nato dal matrimonio tra il Pd, partito "delle tasse e dell'austerità", e un Movimento che ha "tradito" i suoi principi e ideali, guidati da un presidente del Consiglio che rappresenta la fotocopia "sbiadita" di Mario Monti. Matteonon cambia strategia di attacco all'esecutivo di Giuseppe Conte, ma insiste, con l'obiettivo del logoramento, sulla via tracciata da quando è all'opposizione. Il segretario leghista - sono convinti i suoi - asseconda un processo di sgretolamento in atto nel Movimento di Luigi Di Maio. Il capo di via Bellerio è convinto che quanto successo oggi sia solo "l'inizio" di un percorso inarrestabile di logoramento dei partiti che compongono la maggioranza di governo e dello stesso esecutivo giallorosso. Stasera i senatori M5s Ugo Grassi e Francesco Urraro hanno votato a favore della risoluzione del centrodestra sul Mes. "Mercato delle vacche", ha ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se questi vanno a casa, se si apre una crisi di governo è perché sono litigiosi e incapaci. Se ne sono ac… - giovannella58 : RT @andreasso1951: M5S, Di Maio: 'Salvini ha aperto mercato delle vacche' - C’è chi apre il mercato delle vacche e chi apre la bocca per di… - MariangelaErcu3 : RT @andreasso1951: M5S, Di Maio: 'Salvini ha aperto mercato delle vacche' - C’è chi apre il mercato delle vacche e chi apre la bocca per di… -