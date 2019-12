“Pullman terroni” contro il caro aerei: Sicilia mette a disposizione bus per tornare a Natale (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il governo Musumeci tende una mano agli studenti Siciliani che si trovano al Nord e che rischiano di non poter tornare a casa per il periodo natalizio a causa dei voli troppo costosi. Attraverso l'Azienda Siciliana trasporti la Regione metterà a disposizione per i giovani fuorisede fino a otto pullman, a un costo simbolico per viaggiatore che va dai dieci ai trenta euro.

Leggi la notizia su fanpage

