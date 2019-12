Problemi di rete risolti per il Huawei Mate 10 Pro con nuovo aggiornamento 330

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I possessori di un10 Pro sono avvisati. In queste ore e giorni è in distribuzione unche li riguarda molto da vicino. Si tratta di unfirmware che, pur non introducendo una nuova versione Android e neanche dell'interfaccia EMUI, è importante lato sicurezza e per la correzione di un problema di. Il sitoBlog comunica la prima apparizione del pacchetto software pensato proprio per il10 Pro. In particolare la build dell'è siglata come BLA-L29 9.1.0.330 e dedicata esclusivamente ai dispositivi non serigrafati del brand. Quanto pesa l'ultima fatica degli sviluppatori? L'ingombro dell'ultimissimo update per il10 Pro non è di poco conto ma di circ 600 MB. La prima cosa che è riportata nelle note di rilascio degli esperti è l'inserimento della patch di sicurezza del mese di ottobre. Nulla da fare ...

