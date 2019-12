Pompei a 365 gradi con l’abbonamento annuale ai siti archeologici

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Dal 1 gennaio 2020 gli appassionati dipotranno visitare iogni volta che vorranno ad un prezzo agevolato, grazie al365.La tessera di accesso avrà il costo di 60€ pere di 80€ per, Oplontis e Boscoreale (l’ingresso a Stabia è gratuito). Un’ ulteriore agevolazione è prevista per i giovani tra i 18 e i 25 anni (non compiuti), che potranno accedere illimitatamente al solo costo di 8€.In occasione delle festività natalizie inoltre, – dal 15 dicembre al 31 dicembre – attraverso la piattaforma www.ticketone.it (senza alcun costo di commissione nel periodo di lancio) sarà possibile acquistare e/o regalaread un prezzo ulteriormente ridotto: 50€ pere 70€ per tutti i. Sarà rilasciato un documento di prenotazione che darà poi ...

