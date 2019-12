Microsoft Edge Dev | Raccolte abilitate di default

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La variante Dev dibasato su Chromium si è da poco aggiornata alla versione 80.0.355.1 abilitando per impostazione predefinita leAbbiamo progettato lein a base a ciò che fai sul web. Se sei un acquirente, ti aiuterà a raccogliere e confrontare gli articoli. Se sei un organizzatore di eventi o viaggi, leti aiuteranno a mettere insieme tutte le informazioni sul tuo viaggio o evento, nonché idee per rendere il tuo viaggio o evento un successo. Se sei un insegnante o uno studente, ti aiuterà a organizzare la tua ricerca web e a creare i piani o rapporti sulle lezioni. Qualunque cosa tu stia facendo sul web, lepossono aiutarti. Caratteristiche principali: Lesono sincronizzate per essere disponibili su tutti i device (solo sul nuovo). È possibile aprire tutti i collegamenti in una raccolta in una ...

