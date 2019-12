Meteo | ciclone polare | temperature in picchiata

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le previsionie leper i prossimi giorni: Italia in freezer L’Italia è sotto lo scacco del freddo. Le correnti gelide del Nord Europa hanno raggiunto il nostro Paese facendo crollare lesotto lo zero in molte regioni e portando la neve a bassa quote. Valori termici tipici dell’inverno si registrano in … L'articoloinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

roccoremo : RT @ilmeteoit: #Meteo: tra Mercoledì e Giovedì CICLONE POLARE Piogge, Vento e NEVICATE fino in Pianura. Ecco i dettagli #neve - Antoniofabbri5 : Meteo: tra Mercoledì e Giovedì CICLONE POLARE Piogge, Vento e NEVICATE fino in Pianura. Ecco i dettagli - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo: tra Mercoledì e Giovedì CICLONE POLARE. Tanta PIOGGIA e NEVICATE fino in Pian… -