Mes, 3-5 sen. con Lega? Conte "sereno"

A poche ore dal dibattito e dal voto del Senano sulla Risoluzione di maggioranza sul Mes si intensificano le voci di un immimente abbandono di alcuni senatori del M5S. Sarebbero tre o forse cinque pronti a lsciare i 5 Stelle per passare con la, prima del voto. Il premier, all'ingresso di Palazzo Madama, ha mostrato serenità. "Non sono preoccupato. Con la massima prudenza e il massimo rispetto delle prerogative del Parlamento,ma non sono preoccupato" ha detto.In precedenza alla Camera 14 5S non hanno partecipato al voto.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)