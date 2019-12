Mattia Santori leader delle Sardine “Matteo Salvini scenderà nei sondaggi grazie alla

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è sicuramente la “sardina” più nota al grande pubblico. Il giovane bolognese di 32 anni laureato in Economia e Commercio è il cofondatore del movimento con Giulia Trappoloni, Roberto Morotti e Andrea Gareffa. Il giovane laureato in economia e commercio dnascitaavvenuta lo scorso 14 novembre è stato ospite di tantissime trasmissioni politiche e ora è stato intervistato da “Il Fatto Quotidiano” dove ha raccontato qual è il suo stato d’animo dopo che è stato pubblicato ilo secondo il quale un giovane su quattro al momento voterebbe il movimento. Un risultato eclatante per un movimento che non ha neanche un mese e che nasce solo per contraddistinguersi dal sovranismo di Matteoe Giorgia Meloni. Nello staffla concentrazione è massima per il prossimo 14 dicembre giorno in cui ledi ...

HuffPostItalia : 'Lasciate i divani, venite in piazza'. L'appello della Sardina capo Mattia Santori - fattoquotidiano : FENOMENO DAL BASSO Scambiare due parole con Mattia Santori è impresa ardua, e non per un suo atteggiamento di suffi… - repubblica : Santori: 'Salvini riempiva le piazze, adesso solo stanze e bar' -