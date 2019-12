Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I numeri non mentono. Inil Movimento 5 Stelle è spaccato a metà e con queste premesse Luigi Di Maio si presenterà venerdì a Catanzaro per dare il via a una campagna elettorale per nulla facile. Passiamo ai dati. Alla fine gli iscritti alla piattaforma Rousseau residenti inhanno detto sì alla candidatura di Francescoma il mondo pentastellato ne esce a pezzi. Sono state espresse in totale 2.167 preferenze: di queste 1150 (53,1%) sono andate ad. Le restanti 1017 (46,9%) no. Tra i candidati consiglieri regionali i più votati sono stati: Rosella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino. Per una manciata di voti, appena 33, il professore universitario, come era stato annunciato dal capo politico, sarà l’aspiranteche sfiderà il centrodestra, il presidente uscente Olivero e il ...

HuffPostItalia : M5s spaccati in Calabria. Aiello candidato governatore ma per un soffio - BlogNews_it : Grillini spaccati sui rifiuti, Ficcardi (M5s): 'Abbiamo fallito'. Poi la lite furiosa con il capogruppo Pacetti - infoitinterno : Grillini spaccati sui rifiuti, Ficcardi (M5s): 'Abbiamo fallito'. Poi la lite furiosa con il capogruppo Pacetti -