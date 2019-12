M5s | Crippa eletto capogruppo alla Camera Di Maio | “Auguri a tutta la squadra | farà bene”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Davideè il nuovo presidente dei deputati del M5s: ha incassato 150 voti, superando così la maggioranza assoluta necessaria. Termina così un lunghissimo stallo interno sull’elezione del successore di Francesco D’Uva: è l’unica notizia buona interna al Movimento 5 stelle in una giornata densa di inciampi, anche se soprattutto al Senato. Dopo numerosi tentativi andati a vuoto, è stato costituito quindi il direttivo Cinquestelle della: a dirigerlo sarà appunto Davide, non esattamente un fedelissimo di Luigi Dial punto da essere uno dei parlamentari rimasti fuori dformazione dell’esecutivo. “Auguri a Davide e ala, è stato un bravo sottosegretario,bene anche da”, ha commentato il capo politico. Convengono eletti nel direttivo anche Riccardo Ricciardi come vicepresidente e Francesco Silvestri come ...

