Ipotesi di concussione | oggi l’interrogatorio per il pm Vincenzo D’Onofrio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Dopo la notizia della sua iscrizione a Roma, dove sono giunti gli atti provenienti da Napoli, per il Procuratore Aggiuntoè il giorno del. Quello più importante dopo i giorni che lo hanno separato tra la notifica dell’invito a comparire e quello davanti ai magistrati della Procura di Ro- ma che si stanno occupando della presunta contestazione a suo carico, l’Aggiunto Paolo Ielo e il sostituito Lia Affinita. L’di reato per il magistrato, come rivelato nella giornata di ieri, è quella disecondo l’di reato avrebbe fatto pressioni per ottenere la riparazione di una barca utilizzata da lui, ma di proprietà di Pasquale D’Aniello, vicesindaco di Piano di Sorrento, e ascoltato nei giorni scorsi in qualità di teste. “Ne parlerò alla fine” avrebbe ...

