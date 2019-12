Germania - flop sharing?

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In un recente studio sugli ultimi dieci anni del mercato tedesco dellautomobile realizzato dal Center Automotive Research (CAR) dell'Università di Duisburg-Essen, si legge che lauto privata continua a godere di ottima salute, mentre il cararranca. Le circostanze che espone il direttore del centro ricerche, Ferdinand Dudenhöffer, sembrano incontrovertibili: il numero di autovetture indal 2009 è aumentato di 5,8 milioni di unità, passando a 47,1 milioni, con un più 10,4% in dieci anni. La densità delle auto è così aumentata da 504 a 567 veicoli per 1.000 abitanti, con crescite a doppia cifra del parco auto in molte città tedesche; dal +11,3% di Berlino al +18,5% di Monaco, o al più 21,2% di Lipsia. Al contempo, i dati delle auto in carlanguono: "La quota di condivisione di auto nel parco tedesco è dello 0,04 per cento - si legge nello studio - Il car ...

LorenzoBurgio3 : RT @dantegiumanini: Mes simbolo del flop dell'Ue. La verità sulla Germania - lorenzo57004222 : Mes simbolo del flop dell'Ue. La verità sulla Germania - Wlajuventus36 : RT @dantegiumanini: Mes simbolo del flop dell'Ue. La verità sulla Germania -