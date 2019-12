FCA - Materie prime tracciate con la blockchain (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il gruppo FCA ha deciso di aderire al Responsible Sourcing blockchain Network (Rsbn), un'iniziativa promossa da diversi operatori del settore automobilistico come la Ford e la Volkswagen per tracciare le forniture di Materie prime tramite l'utilizzo della tecnologia della blockchain. La rete, realizzata sulla base di una piattaforma sviluppata dalla IBM, consentirà di rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente nell'intera filiera degli approvvigionamenti minerari, soprattutto per i materiali necessari per la produzione di veicoli elettrici.Operativa tra pochi mesi. La Responsible Sourcing blockchain Network, che vede la partecipazione anche della Volvo e della LG Chem, diventerà operativa nella prossima primavera e permetterà alla Fiat Chrysler Automobiles di dotarsi di una catena di forniture socialmente responsabile soprattutto nel campo del cobalto: viene prodotto ...

