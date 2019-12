Cus Avellino | due su due per il settore giovanile

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– È stato un ultimo turno da sei punti per ildel CusC5 che ha visto sia l’Under19 che l’Under17 élite vincenti nelle rispettive categorie. Cus5-4 Real Vitaliano Futsal Lunedì al Palaconi l’Under19 è scesa in campo contro il Real Vitaliano futsal in un match rocambolesco che ha visto gli irpini in vantaggio, nel primo tempo, con rigore del debuttante Imbimbo. Secondo tempo con un Under19 sprecona e superficiale ma con le doppiette di Coppola e Guerriero A. mette in cascina 3 punti importanti per la classifica. Santa Cecilia 2-3 CusC5 Tre punti altrettanto importanti per la classifica arrivano dall’Under17 élite di mister Adesso, che martedì è andata in scena sull’ostico campo del Santa Cecilia. Sprecano l’impossibile i lupacchiotti ma con due reti di ...

