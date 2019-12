Alexia svela la fase buia della sua vita: "Dopo Sanremo, sono crollata" - (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Serena Granato In un'intervista concessa a Vieni da me, Alexia si è raccontata a ruota libera su amore, vita privata e carriera. L'artista ha rivelato in particolare di essere riuscita a superare un momento difficile della sua vita, grazie ad un percorso terapeutico La nuova puntata di Vieni da me, trasmessa lo scorso 10 dicembre su Rai 1, ha visto presentarsi in qualità di ospite in studio Alexia. La cantante e compositrice italiana originaria di La Spezia, il cui repertorio varia dall'eurodance al pop, passando per il soul e il rock, ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Caterina Balivo, dove si è raccontata a ruota libera su amore, vita privata e carriera. Ai telespettatori, ha confidato in particolare un problema di natura psicologica che l'ha segnata nel profondo. Nel momento in cui raggiungeva l'apice del successo nella sua carriera, Alexia è finita in ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alexia svela