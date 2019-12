A ottobre a Milano la prima Cop dei giovani Greta è invitata | dice Costa

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In un intervista al Corriere della Sera il ministro dell'Ambiente Sergioannuncia che i lavori preparatori di Cop26, e soprattutto la prima Cop, si svolgeranno in Italia, a, il prossimo anno a. Naturalmente, la giovane attivista ecologista svedeseThunberg “è” assieme “all'inviata di Un Youth, Jayathma Wickramanayake”. Il ministroracconta di averne già parlato con il sindaco die con il presidente della Regione Lombardia, che “sono entrambi entusiasti, come lo sono io” aggiunge, perché “è la prima volta nella storia delle Cop, su un'intuizione tutta italiana”, chedi tutto il mondo si incontrano per due giorni. E al termine,il ministro, sarà sottoscritta “una Dichiarazione finale che sarà portata in novembre alla Cop26 di Glasgow e presa in carico dai decisori”. Sergio, che oggi nella sessione ...

