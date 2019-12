Zannola | solidarietà a pastificio via Po | tortellini nel mirino sovranisti-razzisti

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – “senza maiale, perche’ no? Esprimiamo solidarieta’ al piccoloromano di via PO preso di mira dai soliti odiatori di stampo sovranista-razzista”. “Allargare le proprie attrattive di vendita in campo alimentare non offende nessuno anzi va incontro a diverse esigenze alimentari per dare l’opportunita’ di festeggiare il Natale in ‘pace e armonia’ cosi’ come richiede la tradizione che nulla ha a che fare con ial maiale”. “Di questo passo, gli ‘imbecilli da social’ proveranno a prendere di mira anche gli alimenti per i vegani, i vegetariani e perche’ no quelli per i bisquani”. Cosi’ in un comunicato il consigliere del Pd capitolino Giovanni. L'articolovia Po,nel...

Agenparl : Roma. #Zannola (PD):' #Tortellini nel mirino sovranisti. Solidarietà a negozio via Po' - -