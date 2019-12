romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)– Come risolvere la crisi rifiuti atogliendo i sacchetti da terra “e’ una domanda che mi pongo dal 2013, da quando hanno chiuso ladi Malagrotta”, impianto monstre “che assorbiva praticamente tutto, senza alternative” e ora “piu’ si avanti nel tempo e piu’ la situazione peggiora”. E allora “continuiamo a mandarli all’estero visto che la Regione Lazio non ha alternative”, che pero’ “nel frattempo vanno create”, e sarebbero “gli impianti”. Termovalorizzatori “per me no, bisogna comunque aumentare la raccolta differenziata, creare delle imprese in grado di sviluppare questi sistemi” e “poi finche si trattera’ di utilizzare Tmb che producono rifiuti ci vorra’ trovare unaper poter far fronte a questa ...

romadailynews : Vignaroli: finchè ci saranno #Tmb a #Roma serve #discarica: Roma – Come risolvere la crisi… - fab_vignaroli : RT @durlindana69: Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta !! ???????? #TommasoMaestrelli -