SKY – Costacurta | ”Quella del Napoli non è una situazione tragica”

(Di martedì 10 dicembre 2019) Billyparla di quello che sta succedendo al: ”Ancelotti vuole togliersi la soddisfazione degli ottavi Alessandro, in diretta su Sky Sport durante l’anteprima di-Genk, ha parlato sull’attualein casa. L’ex Milan conosce bene il tecnico partenopeo. Queste le sue parole: ”Cosa sta provando Ancelotti ? Io credo che lui vuole togliersi la soddisfazione di passare questo turno. Questo è un passo molto molto importante per il. Non credo che la separazione sia inevitabile, non è unatragica. Però non posso conoscere i rapporti interni”. L'articolo SKY –: ”Quella delnon è unatragica” Calciomercato

