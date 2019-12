Ponte Morandi | perquisizione della GdF in Aspi | Spea e Pavimental

tg24.sky

(Di martedì 10 dicembre 2019) La Guardia di Finanza di Genova sta eseguendo nuove perquisizioni e sequestri negli uffici di Autostrade per l'Italia,Engineering e. Le perquisizioni scaturiscono dall'esamedocumentazione sequestrata nell'ambito del procedimento penale sul crollo dele riguarderebbero la sicurezza delle barriere fonoassorbenti. Cinque indagati Sono cinque le persone indagate tra ex manager e dirigenti di. L'accusa è di frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza alla sicurezza dei trasporti. L'indagine è partita da alcuni parziali cedimenti dei pannelli in A12.

