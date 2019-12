Oculus Quest accoglie l' Hand Tracking con un importantissimo aggiornamento

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019)si aggiorna con una novità assolutamente chiave per la realtà virtuale: l'. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficialeComunicare, gesticolare, afferrare e maneggiare gli oggetti: le nostre mani giocano un ruolo importante nel modo in cui interagiamo con il mondo e sono fondamentali nel dare la sensazione di presenza effettiva in uno spazio virtuale. Perha iniziato a portarle in VR attraverso i controllerTouch, così da permettere ai giocatori di sentirsi coinvolti in maniera più naturale all'interno della VR. Adesso ha compiuto il passo successivo con l'sugrazie al quale si potrà interagire all'interno della realtà virtuale utilizzando le proprie mani realmente, senza bisogno dei controller!Con le feste natalizie ormai alle porte l'verrà rilasciato daa settimana per i consumatori ...

