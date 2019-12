Live Non è la d’Urso | Barbara scioccata dalla confessione di Patty Pravo

lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019)racconta degli scherzi della nonna morta,d’Urso: “Ma sei seria?”d’Urso aha appena intervistato la famosa cantante. E quest’ultima ha raccontato in lungo e in largo tutta la sua vita costellata da vari scandali. Ma è stato un aneddoto sulla nonna morta che ha sorpreso moltod’Urso. Di cosa si tratta? A tal propositoha confessato: “Un giorno ho visto il mio assistente correre giù dal piano di sopra di casa mia impazzito senza salutare…Quindi sono salita a vedere e c’erano tutti gli armadi aperti e tutti i cappelli per terra…Era stata mia nonna che aveva aperto tutto…” A quel punto la conduttrice, con gli occhi fuori dall’orbita dopo aver ascoltato questachoc diNon è la d’Urso, ha domandato: ...

matteosalvinimi : La pioggia non ci ferma?? Un saluto da Pavullo nel Frignano (Modena), state con noi! #26gennaiovotoLega Live >… - matteosalvinimi : Ne sono fiero. E, dato che sono testardo, non mi fermo finché non potrò tornare al governo a occuparmi della sicure… - matteosalvinimi : Sul MES non vorrei che il rinvio al 2020 fosse un regalo alla sinistra per 'scavallare' le elezioni del 26 gennaio… -