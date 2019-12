Le sorti del governo si decidono a sinistra

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Da quando è nato il Conte bis tutti guardano costantemente in casa M5S per capire “che aria tira”, ma forse è il caso di dare un’occhiata anche al lato Pd dove, tutto sommato, sono accaduti fatti ancor più rilevanti. Lo fa oggi, con il consueto acume, Alessandro Campi su Il Messaggero, evidenziando un fatto politico di primaria grandezza così riassumibile: in tre mesi dalla formazione delil Pd ha visto nascere due nuovi soggetti politici alla sua destra (diciamo così per capirci), cioè Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda e uno alla sua, cioè il movimento delle Sardine che a giorni darà vita alla sua prima manifestazione a livello nazionale.Cosa vuol dire tutto questo e quali conseguenze si porta dietro? È un segno di vivacità oppure un fenomeno di disgregazione? ...

