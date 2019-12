Il nuovo BioShock sarebbe in sviluppo da anni

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) 2K ha annunciato di aver formato unstudio per lavorare a un nuovissimo, il quarto della popolare serie di fantascienza. Non uscirà per "diversi", ha detto il publisher. Quello che 2K non ha detto è che questo progetto era già in lavorazione da almeno il 2015, anche se è stato riavviato da allora.La verità è che4, nome in codice Parkside, esiste da, secondo quattro persone che hanno familiarità con il progetto. Molto prima dell'annuncio di ieri, secondo cui una nuova società chiamata Cloud Chamber svilupperà il prossimo, 2K aveva contattato uno studio esterno per realizzarlo. Nel 2015, Parkside stava entrando inpresso Certain Affinity, lo studio con sede ad Austin, in Texas, noto per aver aiutato su grandi shooter come Halo e Call of Duty.Questa è stata una grande opportunità per Certain Affinity, fondato nel 2006 dall'ex ...

