Formula 1 | i team bocciano le gomme del 2020

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Bocciate ledeldaidi1. Le scuderie utilizzeranno i pneumatici della stagione appena conclusa. ROMA – Bocciate ledeldaidi1. I test non hanno dato i segnali sperati e così le scuderie hanno deciso di non cambiare e affidarsi ai pneumatici della stagione appena trascorsa. Una decisione presa all’unanimità e quindi con l’assenso anche della Ferrari. I dubbi da parte di Maranello erano diversi visto che lesono state il vero punto interrogativo del 2019. Ma alla fine la Rossa ha deciso di adeguarsi alla scelta delle altre squadre e chiedere la conferma dei set protagonisti del campionato appena concluso. Si tratta di un primo passaggio fondamentale in vista delcon le scuderie che si sono già messe al lavoro per rendere la vettura più competitiva. Il comunicato della FIA La decisione è stata ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #F1: i team bocciano gli pneumatici 2020, si correrà con i 2019 - TopCarNews : Binotto: “Bella sfida tra Charles e Max, contenti di farne parte” - marcm1969 : RT @Gazzetta_it: #F1: i team bocciano gli pneumatici 2020, si correrà con i 2019 -