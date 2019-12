C’è Sydney dietro questa foschia

ilpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) È il fumo causato da circa cento incendi intorno alla città, facendo alzare moltissimo i livelli di inquinamento dell'aria

sydney_90 : RT @katia_1988: Questa donna ha tradito tutto ciò in cui credeva per amore di suo marito. #IMedici Dietro a un grande uomo c'è sempre una… - FacciamoLa : RT @LivioGambarini: 'Non c’è mobilio più incantevole dei libri' (Sydney Smith) - VailatiSergio : RT @LivioGambarini: 'Non c’è mobilio più incantevole dei libri' (Sydney Smith) -