romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, con l’ausilio dei colleghi del Comando Provinciale di Grosseto, hanno eseguito nel fine settimana un ordine di arresto nei confronti di un exassicurativo di una nota compagnia di assicurazioni con filiali a Viterbo su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Viterbo. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, coordinate dal Sostituto procuratore della Repubblica di Viterbo dott.ssa Eliana Dolce, hanno portato all’arresto di P.P., attualmente accusato di aver truffato numerosi assicurati impossessandosi indebitamente, in piu’ occasioni e con diverse modalita’, di centinaia didi, che le sfortunate vittime (alcune anche anziane), avevano nella maggior parte dei casi accantonato dopo anni e anni di risparmi, ma di cui sono venuti a ...

romadailynews : Truffe assicurative per migliaia di euro: in manette ex agente: Roma – Militari del Comando… - salernopost : Sono tre le compagnie assicurative vittime di una truffa sulle Rc auto attraverso false polizze vendute da un un fa… - ONTUSCIA : RT @redontuscia: Truffe assicurative: GdF arresta un ex agente assicurativo -