Terremoto Toscana | il sindaco di Borgo San Lorenzo | “C’è stata molta paura e le persone

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Abbiamo sentito una bella botta. C’èe lesi sono riversate subito in strada. La scossa più potente èaccompagnata da un boato e da un dondolio di alcuni secondi che hanno messo“: lo ha raccontato all’AdnKronos Paolo Omoboni,diSan(Firenze), uno dei Comuni del Mugello colpiti nella notte da unmagnitudo 4.5. Secondo il prefetto di Firenze Laura Lega, al momento “non c’è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a” e quelli registrati in alcuni immobili “non sono particolarmente gravi“. Lega è in contatto da stanotte con i vari sindaci del territorio. Stamani alle 7 la Sala Integrata di Protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze ha aperto il Centro coordinamento soccorsi che tornerà a riunirsi a mezzogiorno. Al ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto: paura nel #Mugello, sisma 4.5. Stop treni, scuole chiuse. Alcune case lesionate - fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana Traffico ancora sospeso, aggiornamento sui treni direttamente coinvolti ?? -