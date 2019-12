«Sarri è il facile reso difficile attraverso l’inutile» | Crosetti e la signora che chiama

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Maurizio, su Repubblica, racconta le facce degli allenatori durante l’ultima giornata di Serie A. Facce che parlano da sole dei risultati in campo e del loro futuro. Si sofferma anche su Ancelotti che lui definisce faccia “di Charlie Brown al quale tutti, adesso, tolgono di sotto il pallone mentre sta calciando”. Ma, soprattutto, c’è Maurizio. Ha una faccia “non poco spaesata”, ha pil posto di Allegri “senza, per il momento, far capire perché”.racconta la telefonata di un’anziana ascoltatrice torinese a Radio24, ieri. Ha detto: «è il». Troppo severo il suo giudizio, scrive, ma non immotivato. “La vecchia Juve non c’è più, se non nei colpi dei suoi campioni, la nuova Juve non c’è ancora”. Prende troppi gol: 15, a differenza dell’anno ...

