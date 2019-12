Pordenone | tentato omicidio in corsia | paziente accoltella infermiera e la ferisce

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La drammatica vicenda ha avuto come scenario il reparto del Centro di Salute Mentale di San Vito al Tagliamento, in provincia di. L'uomo si era recato presso il centro medico per assumere la terapia giornaliera ma in attesa del suo turno si è scagliato contro l'operatrice sanitaria ferendola gravemente.

