Ministro Gualtieri a “Mezz’ora in più” | “Salvini non capisce di Nutella | figuriamoci cosa

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Da Lucia Annunziata si sono alternati prima il leader della Lega Matteo Salvini poi ildell’economia Roberto. Proprio ila distanza di pochi minuti dall’intervento di Matteo Salvini ha attaccato duramente il leader del Carroccio. Secondo Roberto, esponente di spicco del Pd: “La Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone. Certo, se non ci si riesce a esprimere con competenza sullaè evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia scarsa”. Poi ilentra nei particolari e parla di quanto serve all’Italia il Mes: “Ci serve e ci protegge, auspico ci sia una risoluzione positiva che guardi in avanti e raccolga il consenso delle forze responsabili, non solo di maggioranza”.poi ha detto di accettare la sfida lanciata ...

