Milleproroghe | testo sarà inserito in manovra Slitta di 6 mesi la riforma delle

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Altro rinvio dell’entrata in vigorenuove norme sulle intercettazioni: dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020. Seidi tempo per trovare un accordo tra M5s e Pd e modificare la legge voluta da Andrea Orlando e criticata dalle varie anime della giustizia. Lomento è contenuto nel decretoche il governo Conte si prepara a inserire nella, ora in esame in commissione Bilancio al Senato. Da quando Alfonso Bonafede è diventato ministro della Giustizia, è la quarta volta che viene rinviata l’entrata in vigore dellasulle intercettazioni: segue le tre precedenti, la prima disposta dal decreto legge del 25 luglio 2018, la seconda inserita nella precedente legge di Bilancio e l’ultima del 14 giugno 2019, quando appunto era stata fissata la data di fine anno. Nelsono state inserite numerose altre disposizioni: si va ...

