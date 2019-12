huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il primo check ci sarà martedì mattina, nel faccia a faccia tra Francesco Caio e Lucia Morselli.e stesse ore in cui gli operai sciopereranno, arrivando fino a Roma per la manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil sulle crisi industriali, il super consulente del governo illustrerà all’amministratore delegato di Mittal Italia lodell’arte della controproposta per il futuro dell’exdi Taranto. Il piano dell’esecutivo dice che loè pronto adre con una quota sotto il 20%: lo farà tramite, la sua holding per lo sviluppo, che affiancherà i franco-indiani. E in più il ripristino dello scudo penale e l’impegno a trattare fino a un massimo di 1.800-2.000 esuberi. La trattativa sull’exregistra un avanzamento dettato da una necessità, quella del governo, ma ...

CarloCalenda : L’Europa fa troppo, l’Europa fa troppo poco. Il #MES aiuta troppo, il MES aiuta troppo poco. Qui il sovranismo non… - HuffPostItalia : Lo Stato entra nell'ex Ilva con Invitalia - CarloCalenda : Faremo una battaglia contro una legge che è profondamente ingiusta e che continua un'opera di distruzione dello sta… -