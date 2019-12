Juve | biglietti falsi per le partite | denunciati 9 bagarini

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I carabinieri del comando provinciale di Torino stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare di applicazione del divieto di dimora a Torino e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 9di origine partenopea, ritenuti responsabili a vario titolo in concorso di truffa e utilizzo di pubblici sigilli contraffatti. In occasione delledi cartello del campionato di Serie A e di Uefa Champions League dellantus, attiravano i tifosi, disposti a spendere cifre alte pur di assistere agli incontri, tramite un sito Internet di annunci gratuiti. Dopo i contatti avveniva lo scambio deie del denaro. Ma gli acquirenti deiarrivati ai tornelli di accesso allo stadio scoprivano che il tagliando era un falso. Le indagini sono durate 4 mesi e hanno consentito di accertare la vendita di 24contraffatti, per ...

