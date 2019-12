In Libano non è cambiato nulla | Hariri potrebbe tornare premier

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Le proteste che inhanno portato alla caduta del governo guidato dalSaadrischiano di aumentare di intensità o di fallire nel chiedere un cambio politico drastico, o almeno così si direbbe dopo aver letto le ultime notizie provenienti dal Paese dei cedri. Nonostante il desiderio espresso dalle piazze, i politici non sono riusciti a trovare un candidato in grado di assumere il ruolo di primo ministro e sono quindi tornati a presentare la candidatura di, che a fine ottobre aveva invece affermato che si sarebbe ritirato dalla guida del Paese. Trovare un sostituto del leader del Movimento futuro che ha retto le sorti daldal 2009 al 2011 e poi nuovamente dal 2016 al 2019 non sembra un’impresa facile in un Paese in cui a decidere la formazione del governo sono anche importanti forze esterne.di nuovo primo ministro? Dopo settimane di proteste ...

EREpifania : RT @cstn84: #Beirut #Libano voci di una possibile ennesima riconferma di Hariri alla guida del governo. La piazza risponde con la chiamat… - simonilla23 : io non mangio carne, quindi neinte Kebab, ma il piatto che preferisco del #libano è proprio l'Hummus, Lo sai… - simonilla23 : tra le cose da vedere a #Baalbek c'è anche la pietra lavorata più grande del mondo #kilimangiaro peccato che non ci… -