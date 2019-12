Golden Globe | sette candidature per Storia di un matrimonio

ilfogliettone

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La corsa agli Oscar 2020 è davvero cominciata. Lo start l`ha dato l`annuncio delle nomination dei2020. L`edizione numero 77 parte condi uncon Scarlett Johansson in pole position (6 nomination). Seguono (5): The Irishman e C`era una voltaà a Hollywood. Più indietro, Joker. Non figura Il traditore di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nel ruolo del boss mafioso Tommaso Buscetta. Premiazione il 5 gennaio. "di un" di Noah Baumbach ha ottenuto le nomination come miglior film drammatico, miglior sceneggiatura, migliori attore e attrice protagonista (Adam Driver e Scarlett Johansson), miglior attrice non protagonista (Laura Dern) e miglior colonna sonora.Per il film di Scorsese sono in lizza Al Pacino e Joe Pesci (De Niro invece è stato snobbato), mentre per quello di Tarantino ci sono Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Più ...

