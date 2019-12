F1 | Test Pirelli | George Russell ha completato 218 giri ad Abu Dhabi con le gomme

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Mercedes ha concluso quest’oggi la due giorni diprivati per collaudare le nuovesperimentali in vista del Mondiale 2021 di Formula 1. La scuderia tedesca ha schierato il britannico, pilota Williams già impegnato al volante della W10 neicollettivi di una settimana fa, per aiutarenello sviluppo degli pneumatici ribassati da 18 pollici che verranno utilizzati a partire dal 2021 con il nuovo regolamento. Per la casa milanese non si è trattato della prima prova in pista di queste, utilizzate nei mesi scorsi da Renault e McLaren, mentre sicuramente ha rappresentato un’occasione importante per la Mercedes in prospettiva futura.hacomplessivamente 218in quel di Abu, di cui 100 il primo e 118 il secondo giorno, percorrendo sostanzialmente una distanza pari a quattro Gran Premi che ha permesso a ...

Motorsport_IT : #F1 | Test Pirelli: 218 giri per Russell con le 18 pollici - AleRana95 : RT @SmilexTech: Mentre proseguono i test sulla generazione 2021, oggi giornata di votazione da parte dei Team per scegliere quali gomme uti… - f1grandprixit : #F1 | Pirelli 2021, chiusa la due giorni di test ad Abu Dhabi -