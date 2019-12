DOOM Slayers Collection è un pacchetto contenente tutti i capitoli della saga

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Aspettando l'arrivo diEternal, pare che Bethesda abbia riunitoFPS nella. Secondo il listino di GAME UK, questo specialedovrebbe arrivare su PS4 ed Xbox One questa settimana e conterrà2,3 e(2016).Pare inoltre che bisognerà scaricare i primi tre(non saranno su disco insomma) e che sarà necessario avere una connessione permanente, oltre ad un account Bethesda.net. Al momento nessuna notizia circa una pubblicazione su Nintendo Switch."Sviluppato da id Software, lo studio che ha creato il genere sparatutto in prima persona e inventato il Deathmatch multigiocatore,fa il suo ritorno offrendo un'esperienza di gioco moderna e brutalmente divertente. Demoni inarrestabili, armi incredibilmente distruttive e movimenti fluidi e rapidi costituiscono le basi per un intenso combattimento in ...

