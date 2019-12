Corrado Formigli | indirizzo e foto di casa diffuse in rete | E' squadrismo

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) "Ho fatto un'intervista a Renzi e il giorno dopo ho visto lagrafia dimia pubblicata sui social, con una descrizione minuziosa dell'appartamento e tanto di dettagli degli interni, ... con richieste di chiarimento su quanto l'ho pagata e come. Tutto questo su pagine Fb riconducibili a Italia Viva... ... Ognuno tragga le sue conclusioni". Cosìall'ADNKronos, che ha raccolto la denuncia del giornalista per quanto sta succedendo in queste ore sui social e che riguarda la sua recente intervista a Matteo Renzi, nella puntata di Piazzapulita di giovedì 5 dicembre (che potete rivedere sul sito di La7). Un'intervista che non deve essere piaciuta ai simpatizzanti di Renzi e ai gruppi vicini a Italia Viva, nella quale il giornalista ha affrontato il caso Open e tornato sulla vicenda della villa che fa capo all'ex segretario PD. Dal giorno doposi è ...

