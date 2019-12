Corbyn e lo scheletro nell' armadio

feedproxy.google

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il “caso” antisemitismo riguardante il Labour e il suo leader Jeremyin persona riaffiora con regolarità ogni volta che la Gran Bretagna si appresta a una qualche tornata elettorale. Il che, ovviamente, fa sollevare più di un dubbio sulla reale consistenza della questione. Peraltro il problema non si è sviluppato solo per le accuse di antisemitismo che altri, con evidenti interessi politici di parte – interni o internazionali – hanno indirizzato contro, ma anche per quelle che (...) - Tribuna Libera / Sinistra, Ebrei, Antisemitismo, Labour, No logo, Apertura Maxi, Jeremy