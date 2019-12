anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiCosa ne sarà lo scopriremo più in là, già oggi possiamo però presentare22’ come l’esperimento politico più innovativo degli ultimi anni. Almeno qui a Benevento. Sul palco del Nuovo Mulino Pacifico siedono Angelo Moretti, Ettore Rossi, Pasquale Basile e Pasquale Orlando. Volti e storie conosciuti alla. Eppure il trascorso di ciascuno – in termini di impegno e di valori – è diverso dall’altro. Una eterogeneità che ritroviamo anche nella platea, peraltro nutrita. Ad ascoltare i primi vagiti di un movimento pronto a “offrire un nuovo sguardo alla”, c’è tanto associazionismo, molti operatori culturali, una rappresentanza dell’Università degli Studi del Sannio, un po’ di sindacalismo ma anche nomi importanti della storia politica cittadina. Come l’ex sindaco Fausto Pepe o come Costantino Boffa, già parlamentare e oggi consigliere del presidente ...

anteprima24 : ** 'Civico 22', buona la prima: 'Costruiamo insieme una città dove ci sia posto per tutti' **… - TV7Benevento : NASCE 'CIVICO 22', UNDICI LABORATORI CIVICI PER CREARE 'UN'IDEA DI CITTA''... - Telereggio1 : L’incendio è scoppiato all’1 al civico 22. Tredici le persone costrette a uscire. Una persona è stata colta da malo… -