C’è stato un terremoto di magnitudo 4 5 in Toscana

(Di lunedì 9 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Diverse scosse disi sono registrate durante la notte scorsa nel Mugello, in. La più forte è stata di4.5 sulla scala Richter ed è stata avvertita alle 4:37. L’epicentro èfra Scarperia e San Piero, a circa 30 chilometri dal capoluogo toscano, mentre l’ipocentro a nove chilometri di profondità. Le altre scosse – 36 in totale nlle ultime 12 ore in tutta la zona – seppur di intensità minore hanno superato i 3 punti di. Molti cittadini sono scesi in strada abbandonando le abitazioni, ma al momento non si sono riscontrati feriti o danni particolarmente gravi. Evento sismico Ml 4.5 in provincia di Firenze, 9 dicembre 2019 https://t.co/DWtIRB8sA0 — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 9, 2019 “Non c’è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone” riporta il prefetto di Firenze Laura ...

