Bayer Leverkusen Juventus probabili formazioni | pronti 6 cambi | Buffon dal 1′

(Di lunedì 9 dicembre 2019)- Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della fase a gironi della Champions League con bianconeri, già primi, impegnati nella trasferta contro il. Sarri si affiderà ad un abbondante turnover. In porta possibile nuova chance dal 1′ per, il quale prenderà il posto di Szczesny. In difesa Cuadrado agirà sulla destra dal 1′ perchè squalificato in campionato. Coppia centrale Rugani-Demiral, con De Sciglio a sinistra o Danilo a sinistra.: le scelte di Sarri Qualche novità anche a centrocampo. Pjanic agirà in posizione di play maker, con Emre Can e Rabiota completare il centrocampo. Sulla trequarti spazio per Bernardeschi, mentre in attacco agiranno Dybala e Higuain, con Ronaldo in panchina. Leggi anche: Infortunati, Bentancur, Ramsey e Douglas ...

