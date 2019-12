Anziano cane di strada con grave paralisi trova una casa in cui vivere gli ultimi giorni

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Bianca era una vecchia cagnolina che aveva vissuto gran parte della sua vita in. Era riuscita a sopravsenza avere un tetto sulla testa sulla testa, una famiglia che si prendesse cura di lei e una fonte di cibo sicura. Per fortuna un giorno qualcosa è cambiato e qualcuno le ha dato unadoveglidella sua vita. La povera Bianca aveva sempre e solo conosciuto la vita diad Atene, in Grecia. Era bellissima, ma al tempo stesso tanto sfortunata. La gente del quartiere l’aveva un po’ adottata, aiutandola come poteva. Le hanno anche costruito una piccoladi cartone per proteggersi dal freddo, ma quella cagnolina meritava qualcosa di più. Molto di più. Bianca trascorreva le sue giornate guardando passare i passanti. Ma non era la vita che andava bene per lei. Anche perché era anziana e le sue condizioni di salute hanno cominciato ...

