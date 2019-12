Sergio Mattarella interviene sul caso delle orfane di femminicidio a cui l' Inps chiede

liberoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sull'assurdodell'cheun maxi-risarcimento alle sorelleminorenni. Il Presidente della Repubblica, si apprende, ha infatti chiamato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per parlare della richiesta di risarcimento avanzata dall’nei confronti

HuffPostItalia : Quattro minuti di applausi per Sergio Mattarella alla Scala di Milano - DavidSassoli : I quattro minuti di ovazione al capo dello Stato Sergio #Mattarella alla #Scala di #Milano testimoniano una cosa im… - teatroallascala : Applausi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella / Applause for the President Sergio Mattarella… -