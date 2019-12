ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Durante lo speciale “Italia Sì” sono stati promossi altri cinque cantanti per il gran finale del 19 dicembre, in prime time su Rai Uno per incoronare i cantanti che faranno parte di “” a febbraio 2020. Passano il turno il rapper Jefeo con “Un, Due, Tre Stella!”, la band Réclame col brano “Il Viaggio di Ritorno”, Shari – lanciata da Benji e Fede con il singolo “Sale” – con “Stella”, Avincola in “Un Rider” e i vincitori annunciati per la finale a febbraio 2020In Via Di Gioia con “Tsunami”. La band ha debuttato su etichetta Virgin Records con l’album “Natura Viva”, anticipato nel 2018 dai singoli “Altrove”, “Il Tuo Amico il Tuo Nemico Tu” e “Cerchi”, il tour ha registrato date sold out in tutta Italia e infine la partecipazione al concerto del Primo Maggio. Irriverenti, divertenti e tra le righe, gliIn Via Di Gioia potrebbero sparigliare le ...

ThomasOfficial : Finalista a Sanremo Giovani.. ci vediamo Giovedì 19?????? #thomas #ne80 - Raiofficialnews : #SanremoGiovani, i 10 finalisti del #19dicembre: @eugenioinviadig, @SimoneAvincola, @Jefeo1, #Réclame,… - FQMagazineit : Sanremo Giovani, ecco i 10 finalisti: da Leo Gassmann all’ex di Amici. Eugenio In Via Di Gioia vincitori annunciati -